https://tr.mehrnews.com/news/1925455/ 22 Mar 2025 16:16 News ID 1925455 Fotoğraf Fotoğraf 22 Mar 2025 16:16 Hz. Abdulazim Hasani türbesindeki Kadir gecesi merasiminden kareler Ramazan ayının 21'inci gecesinde Tahran'ın güneyindeki Rey kentinde bulunan Hz. Abdulazim Hasani türbesi halkın yoğun katılımıyla Kadir gecesi merasimi gerçekleşti. Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti Rey kenti News ID 1925455 کپی شد İlgili haberler Kum kentinde Hz. İmam Ali (a.s) için matem merasimi İmamzade Salih Türbesi'nde Ehya gecesi merasimi Urmiye'de mahşeri kalabalık; Halk sokaklarda İmam Rıza (a.s) türbesinde Ehya gecesi merasimi İmamzade Salih Türbesi'nde Ehya gecesi merasimi Ekler rey kenti Tahran Hz. Abdulazim Hasani Türbesi Kadir Gecesi Ramazan Ayı Ramazan 2025 Ramazan Şerif
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