  1. Fotoğraf
22 Mar 2025 16:16

Hz. Abdulazim Hasani türbesindeki Kadir gecesi merasiminden kareler

Hz. Abdulazim Hasani türbesindeki Kadir gecesi merasiminden kareler

Ramazan ayının 21'inci gecesinde Tahran'ın güneyindeki Rey kentinde bulunan Hz. Abdulazim Hasani türbesi halkın yoğun katılımıyla Kadir gecesi merasimi gerçekleşti.

                 

News ID 1925455

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Son Haberler