Ramazan'da manevi temizlik: Ramazan ayının 23. günü duası

Ramazan ayının 23. gününe ulaşmanın huzuruyla, müminler manevi arınma ve kalplerin takvası için dualarını yükseltiyor. Bu mübarek günde yapılan dua, günahlardan temizlenmeyi, kalpteki kusurlardan arınmayı ve takva ile imtihan edilerek yüce Allah’ın affına mazhar olmayı dilemektedir.

Arapça:

دعاء اليوم الثالث والعشرين: اللهمّ اغسِلْني فيهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْني فيهِ من العُيوبِ وامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى القُلوبِ يا مُقيلَ عَثَراتِ المُذْنِبين

Türkçe: Allah’ım! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkârların sürçmelerini bağışlayan –Rabbim-!

Latince: “Allahummeğsilnî fîhi min’ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min’el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegv’el-gulûb, ya mugîle eserat’il-muznibîn.”