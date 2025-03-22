  1. Kültür
22 Mar 2025 10:44

Şeytandan korunma ve cennete ulaşma dileği; Ramazan ayının 21.günü duası

Şeytandan korunma ve cennete ulaşma dileği; Ramazan ayının 21.günü duası

Mübarek Ramazan ayının 21.günde, duaların kabul olması için samimi bir kalple Allah’a yönelmek ve O’ndan af, rahmet ve mağfiret dilemek tavsiye edilir.

Ramazan ayının 21. günü duası, genel olarak Allah’ın rızasına ulaşmak, şeytandan korunmak, cennete ulaşmak ve dileklerin kabul olması için okunur. Bu dua, özellikle Ramazan ayında manevi anlamda derinleşmek, Allah’ın rahmetine ve mağfiretine yakınlaşmak amacıyla okunur.

Ayrıca, kabul edilen dualar ve Allah’tan yardım ve af dileme amacıyla bu dua okunabilir. Ramazan ayı boyunca yapılan ibadetler, özellikle oruç tutanlar için, dua ve zikirle desteklenerek daha fazla sevap kazandırmak hedeflenir. Bu dua, kişinin ruhani hayatında rahatlık ve huzur arayışı için de okunabilir.

Arapçası:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيْهِ إِلى مَرْضاتِكَ دَلِيلا، وَلا تَجْعَلْ لِلْشَّيْطانِ فِيْهِ عَلَيَّ سَبِيلاً وَاجْعَلْ الجَنَّةَ لِي مَنْزِلاً وَمَقِيلاً، يا قاضِيَ حَوائِج الطَّالِبِينَ

Türkçesi:

"Allah’ım! Bu günde beni rızana ulaştıracak bir yol gösterici kıl, şeytanın bana musallat olmasına izin verme ve cenneti benim için bir konak ve barınak eyle. Ey ihtiyaç sahiplerinin dileklerini yerine getiren!"

Latincesi:

Allāhumme'cʿal lī fīhi ilā marzātike delīlâ, ve lâ tecʿal li'ş-şeytâni fīhi aleyye sebīlâ, vecʿali'l-cennete lī menzelân ve mekîlâ, yâ kādıye havâici't-tâlibīn.

News ID 1925450

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