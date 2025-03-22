Şeytandan korunma ve cennete ulaşma dileği; Ramazan ayının 21.günü duası

Ramazan ayının 21. günü duası, genel olarak Allah’ın rızasına ulaşmak, şeytandan korunmak, cennete ulaşmak ve dileklerin kabul olması için okunur. Bu dua, özellikle Ramazan ayında manevi anlamda derinleşmek, Allah’ın rahmetine ve mağfiretine yakınlaşmak amacıyla okunur.

Ayrıca, kabul edilen dualar ve Allah’tan yardım ve af dileme amacıyla bu dua okunabilir. Ramazan ayı boyunca yapılan ibadetler, özellikle oruç tutanlar için, dua ve zikirle desteklenerek daha fazla sevap kazandırmak hedeflenir. Bu dua, kişinin ruhani hayatında rahatlık ve huzur arayışı için de okunabilir.

Arapçası:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيْهِ إِلى مَرْضاتِكَ دَلِيلا، وَلا تَجْعَلْ لِلْشَّيْطانِ فِيْهِ عَلَيَّ سَبِيلاً وَاجْعَلْ الجَنَّةَ لِي مَنْزِلاً وَمَقِيلاً، يا قاضِيَ حَوائِج الطَّالِبِينَ

Türkçesi:

"Allah’ım! Bu günde beni rızana ulaştıracak bir yol gösterici kıl, şeytanın bana musallat olmasına izin verme ve cenneti benim için bir konak ve barınak eyle. Ey ihtiyaç sahiplerinin dileklerini yerine getiren!"

Latincesi:

Allāhumme'cʿal lī fīhi ilā marzātike delīlâ, ve lâ tecʿal li'ş-şeytâni fīhi aleyye sebīlâ, vecʿali'l-cennete lī menzelân ve mekîlâ, yâ kādıye havâici't-tâlibīn.