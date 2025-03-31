  1. İran
31 Mar 2025 20:58

Pezeşkiyan'dan Yemen halkına; arkanızdayız

Pezeşkiyan'dan Yemen halkına; arkanızdayız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, El-Mesire kanalına verdiği röportajda, "Tüm gücümüzle Yemen'in arkasındayız." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, El-Mesire kanalına verdiği röportajda, "Asil, güçlü, dirençli ve sabırlı Yemen milletinin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Pezeşkiyan ayrıca "Tüm gücümüzle Yemen'in arkasındayız" ifadesini kullandı.

News ID 1925664

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