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1 Nis 2025 09:59

ABD’den Yemen'e yeni hava saldırısı

ABD’den Yemen'e yeni hava saldırısı

ABD savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'yı hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi.

Arap medyasına göre ABD, Yemen’e yönelik saldırgan tutumunu sürdürüyor.

ABD savaş uçakları başkent Sana'nın Beni Matar ilçesine bağlı Cebel el-Nebi Şuayb bölgesine hava saldırısı düzenledi.

ABD savaş uçakları Sana'nın Sanhan ilçesine bağlı Ceryan bölgesini beş kez bombalamıştı.

Dün gece Sada'nın çeşitli bölgeleri 15 kez bombalandı.

Washington yönetimi, bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürürken, Yemen’e yönelik hava operasyonları konusunda herhangi bir gerekçe sunmuyor. Saldırılarda meydana gelen hasar ve olası can kayıplarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. 

News ID 1925670

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