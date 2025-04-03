  1. Dünya
  2. Ortadoğu
3 Nis 2025 12:55

Yemen: ABD'ye ait İHA'yı düşürdük

Yemen: ABD'ye ait İHA'yı düşürdük

Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgalci ABD güçlerine ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen Ordusu Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Yahya Seri, Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti üzerinde düşmanca faaliyetlerde bulunan ABD’ye ait MQ-9 İHA'yı düşürdüklerini söyledi.

Yerli üretim karadan havaya füzeyle İHA'nın düşürüldüğünü söyleyen Seri, bunun son 72 saat içinde düşürülen 2. MQ-9 tipi İHA olduğunu aktardı.

Seri, saldırıların başlangıcından bu yana düşürdükleri MQ-9 İHA sayısının 17'ye yükseldiğini belirtti.

News ID 1925704

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler