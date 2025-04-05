Ensarullah, ABD ile her türlü müzakereyi reddetti

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti, Al Jazeera Mobasher’e verdiği demeçte, ABD ile doğrudan veya dolaylı müzakerelere gerek olmadığını vurguladı.

Gazze'ye karşı savaşı sonlandıracak bir anlaşma hayata geçtiğine kadar operasyonlarına devam edeceklerini vurgulayan Bahiti, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı ve ABD'nin bölgedeki askeri hareketleri nedeniyle durum gerilimin tırmanmasına doğru gidiyor” dedi.

Bahiti, “İşgalcileri hem askeri hem de ekonomik açıdan ağır darbeler indirdik ve operasyonumuz, müzakerelerde Filistinli grupların elinde bir baskı aracı işlevi görecektir” ifadesini kullandı.