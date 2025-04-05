Yemen, ABD'ye ait Giant Shark F360 casus İHA'sını düşürdü

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Yahya Seri, Tel Aviv’deki bir askeri hedefin İHA ile vurulduğunu bildirdi.

El Cezire’ye göre, Yahya Seri, Yemen ordusuna ait hava savunma sistemlerinin, Sada vilayetinde ABD’ye ait bir "Giant Shark F360" casus İHA'sını karadan havaya füzeyle düşürdüğünü açıkladı.

Seri, Siyonist rejim ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilene ve kuşatma kaldırılana dek işgal altındaki topraklara yönelik operasyonlarının süreceğini vurguladı.

El Mesira kanalından yayınlanan askeri bildiride Yahya Seri, hava kuvvetlerinin işgal altındaki Yafa bölgesinde İsrail’e ait bir askeri hedefi bir İHA ile vurduklarını ifade etti.

