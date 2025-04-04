Kızıldeniz'de Yemen ile ABD arasında çatışma

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Yahya Seri, ABD'nin saldırılarının asla Yemenlileri Filistin'e destek olmaktan alıkoyamayacağını vurgulayarak, Amerikan "Harry Truman" uçak gemisini Kızıldeniz'de hedef aldıklarını açıkladı.

Yahya Seri yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık olarak, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin deniz, füze ve insansız hava araçlarıyla düşman savaş gemilerini ve Amerikan "Truman" uçak gemisini Kızıldeniz'de bir dizi kruz füzesi ve insansız hava aracıyla hedef aldıklarını belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında, bu operasyonun Kızıldeniz'de bir dizi kruz füzesi ve insansız hava aracı ile gerçekleştirildiği ve birkaç saat sürdüğü, ayrıca bu operasyonun son 24 saat içinde gerçekleştirilen ikinci operasyon olduğu ifade edildi. Tümgeneral Seri, Amerikan saldırganlarına karşı misilleme saldırılarının devam edeceğini vurgulayarak, düşmanın ülkemize yönelik planladığı iki hava saldırısını da etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Seri, Amerikan saldırılarına karşı koymaya devam edeceğini ve gelecekte olası gelişmelere karşı hazırlıklı olacağını ifade etti.

Açıklamada, saldırganların Yemen’i asla kıramayacakları veya teslim alamayacakları ve ABD'nin saldırılarının Yemenlileri Filistin'e destek olmaktan alıkoyamayacağı belirtilmiştir.