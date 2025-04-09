İran: Nükleer sanayide altın çağa giriyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün Nükleer Teknoloji Ulusal Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkenin nükleer sanayide üçüncü kalkınma aşamasına girdiğini ve bu aşamanın “altın, güçlendirici ve egemenlik kazandırıcı” bir dönem olduğunu vurguladı.

Şimdiye kadar 68 radyofarmasötik ürün geliştirdiklerini ve 20 ürünün daha klinik aşamada olduğunu belirten İslami, bu ürünlerden 3’ünün klinik aşamayı geçtiğini ve bugün Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından resmen hizmete sunulduğunu ifade etti.

Gıda güvenliği, sanayi ve enerji üretimi gibi stratejik alanlarda nükleer teknolojinin rolüne değinen İslami, İran Ticaret Odası’nda “Nükleer Oda” kurulduğunu ve bu girişimin iş çevreleri tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Son olarak, kurumun yıllık yaklaşık 150 bilimsel ve teknolojik başarıya imza attığını kaydeden İslami, Atom Enerjisi Kurumu’nun hem kendi görev alanlarında hem de ülkenin genel sorunlarında çözüm üretme yetkinliğine sahip olduğunu ve programlı bir yaklaşımla yoluna devam ettiğini söyledi.

