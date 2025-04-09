Pezeşkiyan: Müzakere etmeye hazırız ama onurlu ve izzetli bir şekilde

Ulusal Nükleer Teknoloji Günü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın atom bombası peşinde olmadığını vurgulayarak, “İran’ın atom bombası üretmek istediğini söylüyorlar. Devrim Lideri, açıkça ve resmen atom bombası üretme peşinde olmadığımızı açıklamıştır. Yüz kez denetlediniz, bin kez daha denetleyin, ama bilin nükleer bilime, nükleer enerjiye her alanda ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı onlar asla karşılamayacak. Onlar bizi zayıf görmek istiyorlar ama biz zayıf kalmayacağız” dedi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan “Biz savaş peşinde değiliz, ama herhangi bir saldırıya karşı güçlü bir şekilde duracağız. Ne kadar çok saldırırlarsa, o kadar güçleneceğiz. Ne kadar tehdit ederlerse, o kadar sağlam duracağız. Biz saldırgan değiliz, kimseye saldırmak niyetimiz yok” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, “Devrim Lideri’nin buyurduğu gibi müzakere ederiz ama doğrudan değil, onurlu ve izzetli bir şekilde. Gereken tüm güvenceleri de veririz. Çünkü biz nükleer bomba peşinde değiliz. Yüz kere, bin kere gelip incelediler, yine gelsinler. Biz geçmişte de, şimdi de, gelecekte de nükleer bomba peşinde olmadık, olmayacağız” ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan konuşmasına “Nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize sadık kaldık. Anlaşmadan çekilen onlar oldu. Biz çekilmek istemedik ama her gün bizi tehdit ettiler. Onlar bizi tehdit ederse, biz de doğal olarak bir tepki göstermek zorunda kalacağız” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Sayın Erakçi, Devrim Liderimizin talimatları doğrultusunda cumartesi günü Umman’da ABD temsilcileriyle dolaylı bir şekilde görüşme yapacak. Devrim Lideri, ABD’lilere güvenmediğimiz ve tutumumuzun açık olduğu için dolaylı müzakere etmemizi emretti” diye konuştu.