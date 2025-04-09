İran ve Rusya’dan Reşt-Astara demiryolu için hızlandırma adımı

İran’ın Moskova Büyükelçiliği’nde bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dmitry Zverev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Taraflar Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru kapsamındaki işbirliklerini değerlendirdi.

Görüşmede özellikle Reşt-Astara demiryolu hattının inşası ve bu stratejik projenin hızlandırılması için uygulanabilir çözümler ele alındı.

Taraflar, İran ve Rusya’nın ulaştırma bakanları arasında yakın zamanda varılan mutabakatlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, iki ülke liderlerinin projeye verdiği önem doğrultusunda çalışmalara hız kazandırma konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

Reşt-Astara demiryolu hattı, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun kilit halkalarından biri olarak değerlendiriliyor ve Asya’dan Avrupa’ya uzanan ticaret yollarının verimliliğini artırması bekleniyor. Taraflar, bu projeyle iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin daha da derinleşeceğine dikkat çekti.