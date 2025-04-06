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6 Nis 2025 13:16

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 471'e çıktı

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 471'e çıktı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 471'e çıktı.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı 3 bin 471'e yükselirken 4 bin 671 kişi yaralandı.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalarını sürdürüyor.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

News ID 1925782

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