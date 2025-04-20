Çin, hidrojen bazlı patlayıcı bir cihazı test etti

Çinli bilim insanları, nükleer malzeme kullanmadan hidrojen bazlı yeni bir patlayıcı cihazı başarıyla test etti. South China Morning Post'un haberine göre, söz konusu cihaz Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne bağlı Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi.

Araştırma sürecinde magnezyum hidrit kullanılmış olup, bu kimyasal maddenin etkili bir hidrojen depolama yöntemi olduğu düşünülmektedir. Magnezyum hidritteki hidrojen konsantrasyonu yüzde 7'nin üzerindedir. Geleneksel bir patlayıcı patlatıldığında magnezyum hidrit hızla ayrışarak hidrojen gazı açığa çıkarır ve güçlü bir alev oluşturur.

Denemede 2 kilogram ağırlığında bir bomba kullanıldı. Patlama sonucunda 1000 santigrat derecenin üzerinde sıcaklığa sahip bir alev topu iki saniyeden fazla süre varlığını sürdürdü. Araştırmacılar, aynı miktardaki TNT ile kıyaslandığında ateş topunun 15 kat daha kısa süre dayanacağını söylüyor.

Yeni cihazın yaratıcıları, patlayıcı gücünün hassas bir şekilde kontrol edilebileceğini vurguluyor. Bu durum, geniş alanların tek seferde yok olma olasılığını doğuruyor.