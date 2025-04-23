Yerlikaya: İstanbul'da 127 artçı deprem oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldiğini belirterek, "Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır" dedi.

İstanbul'da 127 artçı deprem yaşandığını aktaran Yerlikaya, ''Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taramalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.