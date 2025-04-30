İran-Azerbaycan-Türkiye demiryolu hattı gündemde

Basın mensuplarına konuşan Batı Azerbaycan Valisi Reza Rahmani, ''Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Azerbaycan Cumhuriyeti ziyaretinde, İran, Azerbaycan ve Türkiye arasında demir yolu hattının geliştirilmesine vurgu yapıldı.’’ dedi.

Rahmani, ''Doğu-Batı koridorunu kısaltmak amacıyla Batı Azerbaycan eyaletinde demiryolu hattının geliştirilmesi, her iki tarafın ticaretinin ve ekonomik refahının gelişmesi için bir fırsat sunacaktır’’ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin sonuçlarından birinin, Batı Azerbaycan eylaeti ile bu komşu ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu belirten Rahmani, ''Yapılan görüşmelerde Batı Azerbaycan eyaleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki işbirliği konuları gözden geçirildi." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek için 28 Nisan’da Bakü'ye gitmişti.

