Tel Aviv, Türkiye-Mısır savunma yakınlaşmasından korktu

Mısır ile Türkiye arasında artan askeri işbirliği, özellikle insansız hava aracı (İHA) alanındaki ortak projeler, Siyonist rejim tarafında ciddi bir rahatsızlık yarattı.

Siyonist basınına göre, iki ülkenin savunma sanayi alanında yakınlaşması Tel Aviv’de “endişeyle” takip ediliyor.

“Israel Defense” dergisi, Türkiye’nin BAHA tipi İHA’ların üretim hattını Mısır’da kurma planını gündeme getirdi.

Bu işbirliğiyle Mısır ordusunun istihbarat toplama kapasitesinin artacağı ve bu İHA’ların gelecekte başka ülkelere de ihraç edilebileceği vurgulandı.