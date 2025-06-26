İran ve Türkmenistan dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki son gelişmelerin yanı sıra, Siyonist rejim ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırıları sonrasında Batı Asya bölgesindeki durum ele alındı.

Bölgede ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Meredov, bu durumun gerginliğin azalmasına katkı sağlayacağına dair umutlarını dile getirdi.

İki ülkenin üst düzey yetkililerinin görüşmelerine atıfta bulunan Meredov, Türkmenistan’ın Tahran ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Erakçi ise mevcut durumu değerlendirerek, uluslararası toplumun, İran’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik açık saldırılar ve hukuk ihlalleri nedeniyle Siyonist rejim ve ABD'yi sorumlu tutması gerektiğini ifade etti.

İki ülkenin dışişleri bakanları ayrıca konsolosluk ilişkilerinin ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulundular.