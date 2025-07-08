Gazze’de Siyonist rejime ait casusluk cihazları tespit edildi

Hamas'tan bir güvenlik yetkilisi El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Gazze’de önemli bir bölgede, binaların enkazı arasına yerleştirilmiş Siyonist rejime ait casusluk sistemlerinden biri tespit edildiğini duyurdu.

Hamas yetkilisi, bu casusluk sisteminin görüntü alma amacıyla kullanıldığını ve esir değişiminin ikinci turunun gerçekleştirildiği yerin yakınlarına yerleştirildiğini belirtti.

Söz konusu yetkili ayrıca “Gazze kentindeki sığınaklardan birinin yakınında, eski bir plastik kap görünümünde kamufle edilmiş bombalı bir dinleme cihazı da tespit edildi” dedi.

Daha önce de Siyonist rejimin başka casusluk sistemleri Gazze Şeridi'nde ortaya çıkarılmış ve imha edilmişti.

Buna rağmen Tel Aviv, hâlâ İsrailli esirlerin nerede tutulduğunu tespit edememiş durumda.