Gazze ateşkesi görüşmelerinin ilk turu sonuçsuz tamamlandı

Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik Tel Aviv ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turu Katar’ın başkenti Doha’da herhangi bir ilerleme sağlanamadan sona erdi.

Russia Today’e (Rusya el-Youm) konuşan iki Filistinli kaynak, müzakerelerin şu ana kadar somut bir sonuç üretmediğini ve görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Bu görüşme turu, Binyamin Netanyahu’nun Amerika’ya gerçekleştireceği üçüncü ziyaret öncesinde yapıldı. Söz konusu ziyaret, Donald Trump’ın yeniden ABD başkanı olmasının ardından gerçekleşecek temaslar açısından önem taşıyor.

Öte yandan, Hamas’ın, Katar’ın sunduğu 60 günlük ateşkes önerisine ilk aşamada olumlu bir yaklaşım sergilediği bildirildi. Teklif, 10 Siyonist esirin serbest bırakılması ve 18 kişinin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında, Siyonist rejim ordusunun Gazze sınırındaki tampon bölgeye çekilmesini ve bölgeye geniş çaplı insani yardım girişini öngörüyordu.

Teklifte ayrıca, geçici ateşkes süresince kalıcı bir ateşkese yönelik müzakerelerin başlatılması da yer aldı.