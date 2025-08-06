Çin'den İsrail'e ''Gazze'' tepkisi

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, BM Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu oturumda yaptığı konuşmada, derhal ve sürdürülebilir ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in saldırılarını Gazze'nin tümüne yaymayı planladığına ilişkin haberlerden "derin endişe duyduklarını" dile getiren Geng, Tel Aviv'in "bu tehlikeli eylemleri derhal bırakması" gerektiğini kaydetti.

Geng, "Ayrıca insani krizi hafifletmek için acil çaba sarf edilmesi çağrısı yapıyoruz" diyerek Gazze'deki sivillerin felaket yaşamaması gerektiğini ifade etti.

Çinli yetkili, İsrail'in uluslararası hukuka uyması ve insani yardımların tam girişine izin vermesi gerektiğini vurguladı.