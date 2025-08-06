Pezeşkiyan'dan Gazze için telefon diplomasisi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderler, ikili ilişkiler ve Gazze'deki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Pezeşkiyan, Gazze'deki durumla ilgli olarak, ''Siyonist rejimin Gazze'de işlediği vahşet hiçbir özgürlüksever insan için kabul edilemez ve İslam ülkelerinin aktif diplomasi ve diplomatik baskı yoluyla bu suçların devam etmesini engellemelerini umuyorum.'' dedi.

İran'ın Filistin halkının haklarını her zaman savunduğunu kaydeden Pezeşkiyan, ''Diğer İslam ülkelerinin de Filistin ve Gazze'deki masum insanlara destek olmak için daha güçlü ve aktif bir duruş sergilemeleri gerekmektedir; Bence Gazze'deki Siyonist rejimin suçlarına karşı ortak bir çaba gösterilmesi çok faydalı olacaktır.'' ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, Siyonist rejimin İran'a karşı dayattığı 12 günlük savaşa atıfta bulunarak, dünyanın emperyalist güçlerinin İran'ın Filistin halkını ve insan haklarını savunduğundan dolayı Tahran'a baskı yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, iki ülke arasında her alanda işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de ''Umarız İslam ülkelerinin ortak işbirliğiyle Gazze'deki suçların önüne geçeriz.'' dedi. Enver İbrahim, Siyonist İsrail'in Gazze'deki suçlarını sert bir dille kınadı.