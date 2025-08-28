https://tr.mehrnews.com/news/1929821/ 28 Ağu 2025 08:59 News ID 1929821 Ekonomi Ekonomi 28 Ağu 2025 08:59 İran'da TL fiyatında son gelişme İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 450 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 360 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1929821 کپی شد İlgili haberler İran'da TL kaç tümen? İran'da Türk Lirası kaç tümen? İran’da Türk Lirası’nın güncel fiyatı İran’da güncel Türk Lirası fiyatı Ekler Türk Lirası İran Ekonomi Türkiye
