İran'da TL fiyatında son durum İran serbest piyasasında Türk Lirası'nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 550 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 450 tümen seviyesinde kaydedilmişti.
