Rusya ve Tacikistan askeri işbirliğini güçlendirecek

Sputnik’e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, bugün Duşanbe'de gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak açıklamaya imza attı.

Putin ve Rahman'ın ortak açıklamasına göre, iki ülke Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünün potansiyelini de kullanarak askeri işbirliğini yoğunlaştırmayı planlıyor.

Stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin derinleştirilmesine dair ortak açıklamada, "Taraflar, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla, 201. Rus askeri üssünün potansiyelini de kullanarak askeri ve askeri-teknik alanlarda işbirliğini yoğunlaştırmayı amaçlıyor" dendi.

Rusya Devlet Başkanı, daha önce medyaya yaptığı açıklamada, Tacikistan'da konuşlu 201. Rus askeri üssünün Tacikistan ve bölge genelinde güvenliğin garantörü olduğunu belirtmişti.

Ortak açıklamada öne çıkan diğer maddeler şöyle:

- Rusya ve Tacikistan, diğer ülkelerin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) bölgesel meselelerine müdahale etmesine izin vermeyecek

- Rusya ve Tacikistan terör tehditlerine karşı işbirliğini güçlendirecek

- Taraflar, bir başka ülkeyi devlet politikasını değiştirmeye zorlayan her türlü siyasi, hukuki, mali veya ekonomik baskıyı şiddetle kınıyor

- Rusya ve Tacikistan bilgi alanında işbirliğini güçlendirecek İki ülke ekonomik işbirliğini güçlendirmeye ilgi gösteriyor

- Taraflar nükleer enerjinin kullanımında işbirliği kurmaya hazır

- Rusya ve Tacikistan adil bir uluslararası ticaret sisteminden yana

- Taraflar, Afganistan'ın terör, savaş ve uyuşturucudan arındırılmış, bağımsız, birleşik ve barışçıl bir devlet olarak varlığını sürdürmesine desteklerini yineliyor