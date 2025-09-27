Pezeşkiyan’dan ABD’nin İran’a yönelik “Kabul Edilemez” teklifine tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a yönelik üç aylık yaptırım muafiyeti karşılığında tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçilmesini istediğini ancak bu teklifin “kabul edilemez” olduğunu açıkladı.

Pezeşkiyan, New York’tan Tahran’a dönüşü öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Washington’un bu teklifini sert şekilde reddetti.

Pezeşkiyan, “ABD, uranyum zenginleştirmemizin tamamını bırakmamızı istiyor ve bunun karşılığında sadece üç aylık bir yaptırım muafiyeti teklif ediyor. Bu asla kabul edilebilir bir teklif değil” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına katılmak üzere New York’ta bulunuyordu. Öte yandan, Çin ve Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a yönelik yaptırım mekanizması olan Snapback'in ertelenmesi için sunduğu tasarı, yeterli oyu alamayarak reddedildi. Bu mekanizma kapsamında İran’a yönelik tüm BM yaptırımlarının 28 Eylül’den itibaren yeniden yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haziran ayında Umman arabuluculuğunda İran ve ABD arasında gerçekleşen dolaylı görüşmeler, İsrail’in İran’ın egemenliğine yönelik saldırıları nedeniyle kesilmişti. ABD, görüşmelerde “sıfır zenginleştirme” talebini savunurken, İsrail’in saldırısı İran’ın nükleer tesislerini hedef almıştı.

İran, yeni müzakerelerin başlaması için bu tür saldırıların tekrarlanmayacağına dair garanti talep ediyor. Pezeşkiyan, daha önce ABD’nin özellikle Trump dönemindeki müzakere performansını eleştirerek, “ABD ile aramızdaki güvensizlik duvarı çok yüksek. Birçok kez anlaşmaya vardık ama ABD tarafı ciddiyet göstermedi” demişti.