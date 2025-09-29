Erakçi’den Avrupa’nın İran karşıtı girişimine ilişkin mevkidaşlarına mektup

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, diğer ülkelerin dışişleri bakanlarına hitaben yazdığı mektupta, ABD ve üç Avrupa ülkesinin snapback mekanizması aracılığıyla sona ermiş Güvenlik Konseyi kararlarını canlandırma iddiasını geçersiz ve yasadışı olarak nitelendirdi.

Mektupta, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ortaya attığı iddiaların tamamen temelsiz ve yasadışı olduğu, hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, bu tür girişimlerin yalnızca 2231 sayılı kararın metin ve ruhuna aykırı olmadığını, aynı zamanda Güvenlik Konseyi’nin konumunu ve çok taraflı diplomasinin itibarını da ciddi şekilde zayıflattığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı, 2231 sayılı kararın oybirliğiyle kabul edildiğini, buna göre İran’ın nükleer programıyla ilgili tüm önceki Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdiğini ve nükleer konuyla ilgili tüm sınırlamaların kalıcı olarak sona ereceği net bir çerçeve ve zaman çizelgesinin 18 Ekim 2025 olarak belirlendiğini hatırlattı.

Hiçbir ülkenin veya ülke grubunun bu kararın hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme ya da yeniden yorumlama yetkisine sahip olmadığının altını çizen bakan Erakçi, ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini ve üç Avrupa ülkesinin yükümlülüklerini sürekli ihlal ettiğini hatırlatarak, bu ülkelerin 2231 sayılı karara dayanma yetkisine sahip olmadığını, bu iddialarının da çelişkili ve temelsiz olduğunu ifade etti.

Erakçi ayrıca üç Avrupa ülkesinin snapback sürecini başlatmasının 2231 sayılı kararın yükümlülüklerine aykırı olduğunu, Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar taslağının da açıkça bu kararla çeliştiğini kaydetti.

Mektupta, kaldırılmış kararların yeniden yürürlüğe girmesi için hiçbir geçerli hukuki işlem yapılmadığı, söz konusu ülkelerin girişimlerinin aslında uluslararası hukukun tek taraflı olarak yeniden yazılması ve Birleşmiş Milletler’in kötüye kullanılması anlamına geldiği belirtildi.

Bu tür girişimlerin Güvenlik Konseyi’nin konumunu zayıflattığını ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini zedelediğini vurgulayan Erakçi, ne İran’ın ne de hiçbir BM üyesi devletin bu yasa dışı iddialara uymak zorunda olmadığını; aksine, bu tür önlemleri tanımanın veya uygulamanın uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, 2231 sayılı kararda öngörülen tüm sınırlamaların 18 Ekim 2025’te kalıcı olarak sona ereceğini ve bunların uzatılması veya yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü girişimin İran ve hukuk devletine bağlı barış yanlısı ülkeler tarafından tanınmayacağını hatırlattı.

Erakçi, İran’ın her zaman diplomasiye ve yapıcı etkileşime hazır olduğunu gösterdiğini, ancak egemenlik hakları ve meşru çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Bakan Erakçi son olarak muhatap hükümetlerden, sona ermiş kararların yeniden yürürlüğe girmesiyle ilgili tüm iddiaları reddetmelerini, bu yasa dışı tedbirleri kendi iç politika ve yasalarına dahil etmekten kaçınmalarını ve diğer ülkeleri çok taraflılığı korumaya ve uluslararası kurumların kötüye kullanılmasına karşı çıkmaya teşvik etmelerini istedi.