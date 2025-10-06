Hindistan'dan S-400'ler ile ilgili yeni adım

Hindistan Times gazetesi, Hint savunma kaynaklarına dayanarak, Yeni Delhi'nin Rusya'dan beş adet S-400 hava savunma sistemi daha satın almayı düşündüğünü bildirdi.

Gazete, Hindistan Savunma Bakanlığı temsilcilerinin, Hindistan'ın savunma kabiliyetlerini geliştirmek için S-400 sistemlerinin ortak üretimi veya doğrudan satın alınması konusunu görüşmek üzere bu hafta Rus mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini bildirdi.

Haberde, Hindistan'ın 7.000 kilometreden uzun kıyı şeridi boyunca herhangi bir saldırıya karşı korunmak ve Kuzey Komutanlığı bölgesindeki hava savunma sistemindeki boşlukları doldurmak için beş sisteme daha ihtiyacı olduğu belirtildi.

Anlaşmanın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aralık ayı başında yıllık Rusya-Hindistan zirvesi için Hindistan'a gelmesinden önce tamamlanması bekleniyor.