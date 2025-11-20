Ummanlı yetkili: İran ve ABD arasında arabuluculuğu yeniden başlatmaya hazırız

Fars Körfez İşbirliği Konseyi Başkanı Şeyh Ahmed bin Haşel el-Maskri, Mehr ile yaptığı görüşmede, Umman Dışişleri Bakanı’nın Manama görüşmelerinde bölgesel istikrarsızlığın başlıca kaynağının İsrail rejimi olduğunu belirttiğini ve İran ile diyaloğu, onu kontrol altına alma politikasına alternatif olarak değerlendirdiğini ifade eden benzeri görülmemiş açıklamalar hakkında, "İran'la ilişkilerimiz uzun yıllara dayanıyor ve bu durum sadece iki ülke için değil, bölgedeki tüm ülkeler için önemlidir," dedi.

Umman'ın arabulucu rolü ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine askeri saldırı başlatma ihtimali göz önüne alındığında, nükleer görüşmelerin geleceği hakkında ne düşündüğü sorusuna El-Maskri, "Elbette, Umman, İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerde kolaylaştırıcı ve arabulucu bir rol oynamıştır. Umman'dan bu rolü üstlenmesi istendiğinde, biz de bunu yapmaya hazırız çünkü bölgede istikrarın sağlanmasına inanıyoruz," şeklinde yanıt verdi.