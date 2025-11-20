İran'dan Kanada'nın insan hakları iddiasına sert tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Kanada’nın İran konusunda ikiyüzlü tutum içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kanada, köklü yapısal ırkçılığı ve isimsiz mezarlarda gömülen binlerce yerli çocuğun tarihiyle iyi belgelenmiş bir ülke olarak, şimdi İran karşısında küresel insan hakları savunucusu rolü üstleniyor.

Eğer insan hakları sürekli aynı suçlu aktörlerin jeopolitik aracı haline gelmemiş olsaydı, Kanada suçlu koltuğunda oturur ve tasarıların altında ter dökerdi, sahnede gösteriş yapmazdı!" ifadelerine yer verildi.

Kanada’nın İran karşıtı insan hakları karar tasarısı, BM Genel Kurulu Üçüncü Komitesi’nde kabul edilmişti.