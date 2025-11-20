Netanyahu'nun Suriye topraklarına yasadışı girişini kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu ve bazı yetkililerinin Suriye topraklarına yasadışı girişini kınadı.

Bekayi, Siyonist rejimin devam eden askeri saldırıları ve işgal planının "bölgesel barış ve güvenlik için ciddi sonuçları" olacağı uyarısı yaptı.

Siyonist makamların Suriye topraklarına yasadışı girişini ülkenin güneyindeki işgalin kapsamını genişletmek için yapılan "kışkırtıcı bir eylem" olarak değerlendiren Bekayi, Siyonist rejimi Golan Tepeleri ve Suriye'nin güneyindeki tüm işgal bölgelerinden çekilmeye zorlama konusunda uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğuna dikkat çekti.

Netanyahu, dün sosyal medya hesabından Suriye'de işgal altında olan bölgeyi yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaşmıştı.