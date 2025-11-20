Gazze'de şehit sayısı 69 bin 546'ya çıktı

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 69 bin 546'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İşgalci İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 12'si çocuk, 8'i kadın 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği; bir kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, 88 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 312 kişinin öldüğü, 760'ının yaralandığı, enkaz altından da 572 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 546'ya, yaralıların sayısının 170 bin 833'e yükseldiği kaydedildi.