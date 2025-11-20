İran karşıtı karar UAEA Yönetim Kurulu'nda onaylandı

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan ve E3 olarak da bilinen Avrupa Troykası ile ABD'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'na sunduğu İran karşıtı taslak kararı onaylandı.

Karar tasarısında, İran’da saldırıya uğrayan nükleer tesisler de dahil tüm tesislerin UAEA tarafından derhal ve koşulsuz olarak denetlenmesine izin verilmesi çağrısı yapılıyor.

Ayrıca UAEA’ya İran’daki uranyum stoklarının durumu hakkında detaylı bilgiler verilmesi isteniyor.

Diplomatik kaynaklara göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun 35 üyesinden 19'u karar tasarısına ‘evet’ oy verdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ile Avrupa Troykası'nın girişimini "sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket" olarak değerlendirerek, "Bu üç ülke ile ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde yürürlükten kaldırılan kararları geri getirme yönündeki siyasi yaklaşımını sürdürmekte ve onların girişimi UAEA'nın güvenilirliğini ve teknik statüsünü daha da zedelemektedir." dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, UAEA Yönetim Kurulu'na üye tüm ülkeleri, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bu yasadışı eylemine karşı çıkmaya çağırdı.