Çekya’da iki yolcu treni çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Çek Cumhuriyeti’nde bir tren kazası meydana geldi. Başkent Prag’ın yaklaşık 132 kilometre güneyinde, Ceske Budejovice bölgesine bağlı Zliv ile Divcice arasında seyreden iki yolcu treni çarpıştı. Bu talihsiz olay sonucunda 57 kişi yaralanırken, bunlardan 3’ünün durumu ağır olarak açıklandı.

Olay yeri bilgileri ve yaralılar

Kazanın ardından bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı Martin Kupka, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Olay yerine acil durum hizmetleri ulaşmış durumda ve yaralı yolcular tahliye ediliyor. 3 kişinin durumu kritik, yaklaşık 40 kişinin ise hafif yaralarla hastaneye sevk edildiğini öğrendim. İzlemeye devam edeceğim ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın sebepleri hakkında bilgi veren Kupka, Demiryolu Denetimi’nin olayı soruşturduğunu ve ilk bulguların bir trenin ‘dur’ işaretini geçtiğini ortaya koyduğunu belirtti. Olayın nedenleri üzerine kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında güncel bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

İHA