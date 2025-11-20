İranlı Diplomattan Tahran-Ankara İlişkileri Açıklaması

İran İslam Cumhuriyeti’nin Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbali Zarch, Türkiye ile İran arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek istediğini belirtti.

Göreve yeni başlayan Başkonsolos Zarch, basın mensupları Kadir Sabuncuoğlu ve Öztürk Akkök ile makamında görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi derinliğine ve önemine vurgu yapan Zarch, “Görev sürem boyunca işbirliğini geliştirmek için elimden geleni yapacağım,” dedi.

Alibeman Eghbali Zarch, Erzurum’a atanmeden önce Dışişleri Bakanlığı’nda Avrasya Çalışmaları Grubu Başkanlığı, Arnavutluk’ta İran Büyükelçiliği, Rusya’nın Kazan şehrinde İran Konsolosluğu sorumluluğu ve Romanya’da İran Büyükelçiliği müsteşarlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştu.