'İslamabad-Tahran-İstanbul' koridoru 2025 yılı sonuna kadar yeniden faaliyete geçiyor

Mehr Haber Ajansı: Demiryolu taşımacılığı uzmanı Muhammed Mehdi Kerimi Gahi, Mehr’e verdiği röportajda, İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu koridorunun 2025 yılı sonuna kadar yeniden faaliyete geçeceğini belirtti. Gahi, “İran, Doğu ile Batı arasında yeniden bir geçiş aksında yer alacak ve bu 6 bin 500 kilometrelik güzergah, bölgesel ticaret haritasını değiştirebilir” dedi.

İranlı uzman, “Bölge ülkelerinin ekonomik ve transit iş birliğini genişletme çabaları artarken, İran, Avrasya’nın en önemli demiryolu hatlarından birinin yeniden canlandırılmasında kilit bir rol oynamanın eşiğinde. Türkiye ve Pakistan, aylar süren müzakerelerin ardından İslamabad-Tahran-İstanbul (İTİ) demiryolu koridorunu 2025 yılı sonuna kadar yeniden faaliyete geçirme niyetlerini açıkladılar. Bu projeye ‘Müslüman Birliği Demiryolu’ adı veriliyor ve İran bu projenin ana eksenini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Kerimi Gahi, “6 bin 500 kilometreden uzun olan bu demiryolu hattı, Pakistan’ın başkenti İslamabad’ı Zahidan ile, Tahran ve Batı Azerbaycan’daki Razi sınırı üzerinden İstanbul’a bağlamayı planlıyor. Bu trenin son seferi Ağustos 2022’de yapılmıştı; ancak teknik sorunlar, gümrükdeki gecikmeler ve yaygın sel baskınları nedeniyle altyapıda meydana gelen hasarlar nedeniyle durduruldu. Şimdi, üç ülke arasında yapılan yeni bir anlaşmayla bu hat, Aralık 2025 sonuna kadar yeniden faaliyete geçecek” dedi.

Pakistan Demiryolları Bakanı Muhammed Hanif Abbasi’nin açıklamalarına atıfta bulunan Gahi, “Türkiye ve İran ile teknik ve idari görüşmeler son aşamadadır. Bu hattın yeniden faaliyete geçirilmesi, sadece üç ülke arasındaki ticaretin gelişmesine yardımcı olmayacak, aynı zamanda Güney Asya ile Avrupa arasındaki malların hareket kapasitesini de artıracaktır” diye ekledi.

Demiryolu taşımacılığı uzmanı, “İran’ın bu koridorda önemli bir rolü vardır. Doğu İran’dan geçtikten sonra İTİ treni Zahidan’a giriyor ve oradan Tahran’a, ardından Tebriz’e ve Razi sınırına ulaşıyor. Bu nokta, İran’ın demiryolu ağını Türkiye güzergahına bağlıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Pakistan, aylar süren müzakerelerin ardından İslamabad-Tahran-İstanbul (İTİ) demiryolu koridorunu 2025 yılı sonuna kadar yeniden faaliyete geçirme niyetlerini açıkladılar. Bu projeye ‘Müslüman Birliği Demiryolu’ adı veriliyor ve İran bu projenin ana eksenini oluşturuyor.

Kerimi Gahi, İran Demiryolları yetkililerinin Zahidan-Tahran-Tebriz güzergahlarındaki gerekli altyapının yenilendiğini ve transit kargoların geçişi için hazır hale getirildiğini duyurdu. Bu koridorun, Uluslararası Kuzey-Güney Koridoru (INSTC) ve 60 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) gibi büyük Avrasya projeleriyle birleştirilmesinin, İran’ı Avrasya transit ağında önemli bir merkez haline getireceğini vurguladı.

“Uzmanlar, İTİ hattının tam kapasiteyle kullanılmasıyla İslamabad-İstanbul arasındaki ulaşım süresinin 10-12 güne kadar düşeceğine ve bunun da geleneksel deniz yollarına göre çok daha hızlı ve ekonomik olacağına inanıyor” dedi.

Kerimi Gahi, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu güzergahın yeniden canlandırılması sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İran’ın Avrasya ticaret haritasındaki konumunu yeniden belirleyebilecek jeoekonomik bir hamledir. Bu hattın faaliyete geçmesiyle İran, Doğu ile Batı arasında bir kara köprüsü olmanın yanı sıra, Müslüman ülkeler arasındaki enerji ve mal tedarik zincirinde de aktif bir rol oynayacaktır. İslamabad-Tahran-İstanbul tren seferlerinin yeniden başlamasıyla bölge ülkeleri arasında ekonomik iş birliğinin genişletilmesi, mal geçişinin artırılması ve yeni bağlar kurulması umutları her zamankinden daha fazla canlandı. İran, bu güzergahın merkezinde yer alıyor.”