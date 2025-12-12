İran, Türkiye’deki 3. Dünya Kültürleri Festivali’ne katıldı

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, 3. Dünya Kültürleri Festivali’nin açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Bu festival, kültürel diplomasiyi güçlendirmek, turizm potansiyellerini tanıtmak ve halklar arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenmektedir. 63 ülkeden temsilciler ile kültürel ve diplomatik kurumlar etkinlikte yer almaktadır.

İran’ın Ankara Büyükelçisi, açılış törenindeki konuşmasında kültürel turizmin karşılıklı anlayışı artırmadaki, halkları birbirine yakınlaştırmadaki ve sürdürülebilir iş birliğini geliştirmedeki rolüne vurgu yaparak, bu alanı kamu diplomasisinin etkili araçlarından biri olarak nitelendirdi.

Festivalde kurulan İran standında, ülkenin çok sayıda kültürel eseri ve turistik cazibeleri ziyaretçilere sunuldu.

3. Dünya Kültürleri Festivali, 12-13 Aralık tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor.