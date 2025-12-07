  1. Turizm
7 Ara 2025 08:23

İran 15 milyondan fazla turist çekmeyi hedefliyor

İran 15 milyondan fazla turist çekmeyi hedefliyor

İran Kültür Bakanı, ülkenin yedinci kalkınma planında 15 milyon turist çekme hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini ve şimdiye kadar bu hedefin yüzde 55’inin gerçekleştiğini söyledi.

İran  Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salıhi Emiri, geçen yıl ülkeye 7 milyon 399 bin turistin giriş yaptığını vurgulayarak, bu yılki hedefin 8 milyon 800 bin turist çekmek olduğunu belirtti.

Komşu ülkelerden, özellikle Irak’tan turist çekmenin önemine değinen Bakan Salıhi, Irak’tan İran’ın çeşitli şehirlerine doğrudan uçuşların devam ettiğini ve yakın gelecekte bu ülkeden Irak’a da uçuşların başlatılabileceğini açıkladı.

Salıhi, geçen yıl İran’a bir milyondan fazla sağlık turisti geldiğini ve bunun ülkeye 2 milyar dolardan fazla gelir sağladığını belirtti.

Kültür Bakanı ayrıca, gelecek yıllar için hedefin, yaklaşık 6 milyar euro gelirle 2 milyon sağlık turisti çekmek olduğu ifade edildi.

News ID 1932751

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler