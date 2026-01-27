İran, İtalya Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırdı

Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Dairesi Başkanı Alireza Yusefi, İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei'yi Dışişlerine çağırarak, Tahran'ın bu konudaki sert protestosunu kendisine iletti.
İtalyan Dışişleri Bakanı'nın sorumsuz tutumlarına sert tepki gösteren Yusefi, Devrim Muhafızları Ordusu’nun ülkenin resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olarak yasal statüsüne dikkat çekti.
Devrim Muhafızları Ordusuna karşı herhangi bir girişimin yıkıcı sonuçları konusunda uyarıda bulunan İranlı diplomat, İtalyan Dışişleri Bakanı'nın İran'a yönelik seviyesiz tutumunun düzeltilmesini istedi.
İtalyan büyükelçi da durumu en kısa sürede Roma’ya ileteceğini söyledi.
ABD ve Avrupa Birliğinin İran'a yönelik düşmanca siyaseti sürüyor. Son olarak İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine dahil edilmesini önereceğini belirtmişti.
yorumunuz