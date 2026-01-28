Bağdat halkından İran'a destek

Fars Haber Ajansı’nın uluslararası haberler servisine göre, dün sabah saatlerinden itibaren çok sayıda Iraklı vatandaş, kefen giyerek İran’ın savunulması için oluşturulan gönüllü kayıt merkezlerine akın etti ve İran’a destek verme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Irak Hizbullah Tugayları Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Hamidavi, pazar akşamı yayımladığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin 40 yılı aşkın süredir mazlumların ve İslam ümmetinin haklı davalarının yanında yer aldığını vurgulayarak, gelinen noktada direniş eksenindeki tüm güçlerin İran’ı desteklemesi ve imkânları ölçüsünde bu ülkeye sahip çıkması gerektiğini ifade etmişti.

Dün sabah Ebu Hüseyin el-Hamidavi’nin de gönüllü kayıt merkezlerinden birine bizzat giderek, İran’a destek amacıyla fedai bir operasyona katılmaya hazır olduğunu açıkladığı bildirildi.