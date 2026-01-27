İran ile Suudi Arabistan arasında kritik telefon görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde, İran ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Pezeşkiyan, Tahran’ın din kardeşliği temelinde bir yaklaşımla, İslam ülkeleriyle dostane ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, “İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğinin bölgede kalıcı güvenlik, istikrar ve barışı garanti edeceğine inanıyorum ve bunun için İslam ülkelerindeki değerli kardeşlerimizin bu konudaki rolü çok önemlidir” dedi.

Pezeşkiyan, göreve başlar başlamaz ABD’nin Siyonist rejimle birlikte İran milletine karşı husumeti artırdığını, ekonomik baskı uyguladığını, savaş ilan ettiğini ve ülkedeki son olaylarda isyancıları doğrudan destekleyip kışkırttığını, bunun sonucunda çok sayıda İranlı ve güvenlik gücü mensubunun şehit olduğunu, kamu mallarına, mağazalara ve camilere büyük zarar verildiğini söyledi.

Pezeşkiyan, “Onlar kurdukları komplu ile İran'ı Suriye veya Libya'ya çevirebileceklerini sandılar, ancak İran ulusunun gerçeğini, doğasını ve büyüklüğünü yeterince bilmediklerinin farkında değillerdi. İran halkının bilinçli tutumu onların komplolarını boşa çıkardı” ifadesini kullandı.

İslam ülkelerinin özellikle Suudi Arabistan’ın İran milletine sergilediği dayanışmayı takdir eden Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Amerikalıların savurduğu tehditler ve psikolojik operasyonları bölgenin güvenliğini bozmayı amaçlamaktadır ve onlar için istikrarsızlıktan başka bir sonuç vermeyecektir. İslam ülkelerinin birliğinin ve beraberliğinin bölgede kalıcı güvenlik, istikrar ve barışı garanti edeceğine inanıyorum. Bunun için İslam ülkelerindeki değerli kardeşlerimizin bu konudaki rolü çok önemlidir”

Bazı Batı ülkelerinin İran'ın gerilimi azaltmak için müzakere masasına geri dönmesi gerektiği yönündeki iddialarına değinen Pezeşkiyan, “Dünya halkının gözü önünde bize askeri olarak saldırdıklarında Amerikalılarla müzakere ediyorduk. Avrupa ülkeleriyle etkileşimlerimizde bir anlaşmaya ve sonuca vardık, ancak bunu bozan taraf ABD’dir. Onlar sözlerinin koşulsuz şartsız yerine getirilmesini isitiyor, buna diyalog denilmez” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde, barışa, huzura ve çatışma ile savaşın önlenmesine yol açacak her türlü süreci memnuniyetle karşılamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi de telefon görüşmesinde, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir saldırıyı, tehdidi veya gerilim yaratmayı kabul edilemez bulduğunu vurguladı.

Bin Selman, "İran ve bölge ülkeleriyle kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için işbirliği yapmaya hazırız" dedi.