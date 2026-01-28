Düşmanın her türlü maceracılığı kendisi için ağır bedeller getirecek

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran’a karşı yürütülen birleşik ve bilişsel savaş koşullarına değinerek, "Düşman askeri önlemlerle sonuç alamayınca, sürekli olarak yumuşak savaş ve hibrit savaş alanında baskı uygular; ancak biz bu konuda deneyimsiz değiliz. Ülkemizin yetkilileri ve halkı yumuşak savaş, hibrit savaş ve bilişsel savaş kavramlarına aşinadır ve mevcut durumda düşmanın hileleriyle mücadele etmenin çözümünün birlik, beraberlik, koordinasyon, empati ve karşılıklı destek olduğunu bilirler" dedi.

Tuğamiral Seyyari, "Düşman bu ittifakı bozmaya çalışıyor, ancak halkımız her zaman düşmanın hilelerini zamanında etkisiz hale getirmiştir. Bunun açık bir örneği, düşmanın hilesini boşa çıkaran 12 Ocak'taki yürüyüşe halkın coşkulu katılımıdır. Düşman bu birlik ve empatiyi bozmaya çalışıyor, ancak kesinlikle başarılı olamayacak çünkü İran halkı bilinçlidir ve düşmanını iyi tanır” ifadesini kullandı.

Düşmana zarar verme kabiliyetine sahip olduklarını belirten Tuğamiral Seyyari, “Düşman bu konunun farkında ve hesaplamalarında her türlü maceranın kendisi için ağır bedeller getireceğini kesinlikle dikkate alıyor. İran ordusu, ülkenin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve düzenini savunmaya tamamen hazırdır ve görevlerini tüm gücüyle yerine getirmeye kararlıdır” ifadelerinde bulundu.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı, ordunun her zaman her türlü tehditle yüzleşmeye hazır olduğunu belirterek, “Tehdidin karadan, denizden veya havadan gelmesi bizim için fark etmez, çünkü biz ayaktayız ve ayakta kalacağız” ded.