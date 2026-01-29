Dışişleri Bakanı Erakçi'den yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanlığına göre Bakan Erakçi'nin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdullah Al Sani, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmelerinde, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erakçi, son gelişmelerle ilgili olarak Tahran’ın tutumunu açıkladı.

Bu görüşmelerde taraflar, mevcut durumun sorumlu bir şekilde yönetilmesi ve son gelişmelerin bölgesel güvenlik üzerindeki sonuçlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

