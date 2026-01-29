  1. Siyaset
29 Oca 2026 19:29

Dışişleri Bakanı Erakçi'den yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Erakçi'den yoğun telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Türkiye, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan, Umman dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığına göre Bakan Erakçi'nin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdullah Al Sani, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmelerinde, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erakçi, son gelişmelerle ilgili olarak Tahran’ın tutumunu açıkladı.

Bu görüşmelerde taraflar, mevcut durumun sorumlu bir şekilde yönetilmesi ve son gelişmelerin bölgesel güvenlik üzerindeki sonuçlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
 

News ID 1934020

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler