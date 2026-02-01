Antalya'da otobüs devrildi: 8 ölü, 26 yaralı

İçinde 34 yolcunun bulunduğu otobüs kaygan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 26 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da bulunuyor.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber