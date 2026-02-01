  1. Türkiye
1 Şub 2026 13:30

Antalya'da otobüs devrildi: 8 ölü, 26 yaralı

Antalya'da otobüs devrildi: 8 ölü, 26 yaralı

Antalya Valisi Hulisi Şahin, kazanın Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda sabah 10.20 saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu.

İçinde 34 yolcunun bulunduğu otobüs kaygan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 26 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da bulunuyor.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber

News ID 1934093
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler