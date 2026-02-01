Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Avrupa Birliği'ne sert tepki

Devrim Muhafızları Ordusu, Avrupa Birliği'nin bu gücü sözde terör örgütü listesine alma kararına sert tepki gösterdi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Birliği’nin, Devrim Muhafızları Ordusu'nun adını sözde terör örgütleri listesine alma yönündeki düşmanca, itibarsız ve aşağılayıcı adımının ardından; büyük İran milletinin tüm fertlerinden yükselen geniş destek, dayanışma ve hikmetli duruş karşısında saygıyla eğiliyor ve derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ulusal birliktelik, İran milletinin sistemin sosyal sermayesinin önemine ve onun tarihî dönemeçlerdeki belirleyici rolüne dair ortak idrakinin açık ve görkemli bir tezahürüdür. Bu sermaye, her zaman bu toprakların yeminli düşmanlarını etkisiz kılma ve zorlukları aşma yolunu açmıştır.

Bu çerçevede ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun, İslam vatanının çok yönlü savunulması ile aziz İran halkının güvenlik ve huzurunun korunmasına yönelik ağır ve hayati görevini yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığı ve çelik iradesi vurgulanarak aşağıdaki hususların altı çizilmektedir:

1) Avrupa Birliği’nin bildirisi, itibarsız, hukuki ve siyasi meşruiyetten yoksun ve uluslararası ilişkilerin ilke ve mantığıyla çelişen bir girişimdir. Bu tür adımlar, Devrim Muhafızlarının iradesi ve görevleri üzerinde hiçbir etki oluşturmadığı gibi, ülkenin çıkarları ve güvenliğinin korunmasına yönelik ulusal birlik ve kararlılığı daha da güçlendirmiştir.

2) Avrupa Birliği’nin bu yaklaşımı, aslında ABD'nin müdahaleci politikalarıyla açık bir uyum anlamına gelmekte ve özellikle zalim ve terörist Siyonist rejim başta olmak üzere, bazı kriz üretici bölgesel aktörlerin istikrarsızlaştırıcı rolünü görmezden gelmektedir. Açıktır ki bu tür adımlar, bölgesel barış ve güvenliğe hiçbir katkı sunmadığı gibi, çatışmacı yaklaşımları besleyerek yapıcı etkileşim ve iş birliği yollarını daha da zorlaştırmaktadır.

3) Devrim Muhafızları Ordusu, geçmiş on yıllar boyunca her zaman İran halkının savunma kalkanı ve dayanağı olmuş; ülkenin bağımsızlığını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma görevinde olduğu gibi, yoksullukla mücadele ve halka hizmet alanlarında da bir an olsun geri durmamıştır.

Şu soru ciddi biçimde gündemdedir: Avrupa Birliği üyesi devletler, 18 bin masum İranlının şehit edilmesinden sorumlu ayrılıkçı terör grupları ve Münafıklar’a karşı verilen mücadeleyi, ayrıca IŞİD'e karşı yürütülen operasyonları hangi mantıkla 'terör eylemi' olarak nitelemektedir?

8 yıllık dayatılmış savaşta ve 12 günlük savaşta, silahlı kuvvetlerin diğer unsurlarıyla omuz omuza verilen meşru vatan savunması nasıl terörizm olarak tanımlanabilir?

Hangi akılla, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülkenin imarı, yoksullukla mücadele, sel, deprem ve salgın hastalıklar gibi doğal afetlerde halka yardım, bilim ve teknoloji gelişimine katkı, yol, köprü, baraj, santral, okul inşası ve binlerce sosyal faaliyeti 'terör eylemi' olarak gösterilmektedir?

4) Sahadaki gerçekler göstermektedir ki bazı Avrupa ülkeleri, Münafıklar terör örgütü, IŞİD ve ayrılıkçı yapılanmalar dâhil olmak üzere çeşitli terör gruplarının ana üreme alanı ve güvenli sığınağı hâline gelmiş; bu gruplara silah, medya ve lojistik destek sunmayı da sürdürmüştür. Dünya kamuoyunun beklentisi, Avrupa ülkelerinin bu ikiyüzlü tutumlar yerine, Siyonist terör rejiminin Gazze’de hastaneler, okullar, su ve elektrik altyapıları dâhil hayati tesisleri hedef alan vahşi saldırılarını, 70 binden fazla kişinin şehit edilmesini ve yaklaşık 170 bin kadın, çocuk ve masum sivilin yaralanmasını açık ve net biçimde kınamaları yönündeydi.

5) İslam Devrimi Muhafızları Ordusu; başta aziz İran halkı olmak üzere, büyük taklit mercilerine, üç erk başkanlarına, Uzmanlar Meclisi’ne, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyelerine, hükümete, Meclis milletvekillerine, cuma imamlarına, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri’ne, Genelkurmay Başkanlığı’na, İran Ordusu’na, Emniyet Teşkilatı’na, silahlı kuvvetlerin tüm komutan ve mensuplarına, İran Radyo‑Televizyon Kurumu’na, İstihbarat Bakanlığı’na, Savunma Bakanlığı’na, Dışişleri Bakanlığı’na, siyasi kurum ve çevrelere, medya yöneticileri ve mensuplarına; Avrupa Birliği’nin bu siyasi girişimini kararlı biçimde kınayarak Devrim Muhafızlarına verdikleri birleştirici ve güç verici destekten ötürü içten teşekkürlerini sunmaktadır. Bu birliktelik ve ulusal dayanışma, halk ile ülkenin güvenlik ve kudretini koruyan kurumlar arasındaki derin bağın açık bir göstergesidir.

6) Son olarak; insanlığın yegâne kurtarıcısı Hz. İmam Mehdi (a.c) kutlu doğumunu ve İslam Devrimi’nin görkemli zaferinin yıl dönümü olan Fecr Günleri İran milletine ve dünya genelindeki tüm İslam Devrimi dostlarına tebrik ederken şu husus vurgulanmaktadır:

Devrim Muhafızları Ordusu; velayetin ve liderliğin askeri, milletin hizmetkârı, silahlı kuvvetlerin diğer unsurlarının silah arkadaşı ve aziz ve onurlu İran’ın koruyucusu olarak; Yüce Allah’a dayanarak, Hz. Mehdi’nin (a.f.) inayeti ve Başkomutan, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hameney'in rehberliği altında, vatanın savunulması ile İran halkının güvenliği, huzuru ve onurunun korunmasına yönelik kutsal görevlerini yerine getirmekten asla geri durmayacaktır."