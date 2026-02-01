Yemen’den Siyonist rejime “Gazze” uyarısı

El-Meyadin’e göre, Yemen Dışişleri Bakanlığı, artan Siyonist işgalcilerin Gazze’de işlediği suçları ve soykırımına karşı uyarıda bulunarak, bu durumun ateşkes çabalarını zayıflattığını ve bölge güvenliği ile istikrarı açısından ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Bakanlık, açıklamasında düşmanın sivillere ve sivil hedeflere saldırmasının, ateşkes anlaşmalarına ve uluslararası hukuk belgelerine açık ve ciddi bir ihlal olduğunu belirterek, bu durumun gerilimi artırdığını ve ateşkes çabalarını zayıflattığını ifade etti.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki insani felaketin giderek kötüleştiğine işaret ederek, uluslararası toplumun, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yasal ve insani sorumluluklarını yerine getirmesi, saldırıları durduracak acil ve kararlı adımlar atması, sivillerin korunmasını garanti altına alması ve Gazze’ye güvenli ve sürekli insani yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Yemen, Arap ve İslam ülkelerini, Filistin halkına karşı etik, insani ve dini sorumluluklarını yerine getirmeye, İsrail işgalcilerini saldırıları durdurmaya ve Gazze ablukasını kaldırmaya zorlayacak somut ve ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Bakanlık ayrıca, Filistin halkının çektiği acılardan ABD’yi yasal ve ahlaki olarak sorumlu tutarak, ABD’nin, İsrail rejiminin işlediği suçların ve devam eden saldırıların başlıca ortağı olduğunu belirtti.

Sana hükümeti, Yemen’in Filistin halkını destekleme ve onların yanında durma konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha vurgulayarak, saldırılar sona erene, abluka kaldırılana ve Kudüs’ü başkent yapacak bağımsız Filistin devleti kurulana kadar bu desteğin devam edeceğini açıkladı.