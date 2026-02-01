Ayetullah Hamaney'den ABD'ye uyarı: Savaş çıkarsa tüm bölgeyi sarar

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, bugün Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde halkla bir araya geld.

Ayetullah Hamaney, ABD’nin tehditlerine değinerek, "Zaman zaman savaştan, uçaklardan, gemilerden bahsetmeleri yeni bir şey değildir. Geçmişte de ABD'liler defalarca sözlü tehditlerde bulunarak, savaş seçeneği de dâhil tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemiş. Şimdi de bu kişi (Trump) sürekli 'gemi getirdik' gibi iddialarda bulunuyor; ancak İran halkı bu tür şeylerle korkutulmamalıdır. İran halkı bu tehditlerden etkilenmez" dedi.

Ayetullah Hamaney, "Biz savaş başlatan taraf değiliz ve hiçbir ülkeye saldırmak istemiyoruz; ancak İran halkı, kendisine saldıran herkese sert ve güçlü bir karşılık verecektir" ifadesini kullandı.

ABD'ye uyarıda bulunan Ayetullah Hamane, "Elbette Amerika bilmelidir ki, bir savaş başlatırsa, bu kez çatışma bölgesel bir savaşa dönüşecektir" diye konuştu.

“ABD ile İran arasındaki mesele nedir? Kırk yılı aşkın bir süredir devam eden bu karşıtlığın sebebi nedir?” diyen Devrim Lideri, “Bana göre bu mesele iki kelimeyle özetlenebilir. O iki kelime şudur: Amerika İran’ı yutmak istiyor; İran’ın onurlu milleti ve İslam Cumhuriyeti buna engel oluyor” dedi.

Ayetullah Hamaney İran halkına hitaben, “Sizin İran’ınız, pek çok cazibeye sahiptir. İran’ın petrolü caziptir, gazı caziptir, zengin madenleri caziptir. İran’ın stratejik ve coğrafi konumu caziptir. Daha pek çok özelliği vardır. İran öyle bir ülkedir ki, doğal olarak saldırgan ve yayılmacı bir büyük güç böyle bir ülkeye tamah eder. İran böyle bir ülkedir. Bu yüzden bu ülkeyi ele geçirmek istiyorlar; tıpkı geçmişte ele geçirmiş oldukları gibi” ifadelerinde buşundu.

Ayetullah Hamaney konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık 30 yıldan fazla bir süre Amerikalılar İran’daydı; kaynaklar onların elindeydi, petrol onların elindeydi, siyaset onların elindeydi, güvenlik onların elindeydi, dünya ile ilişkiler onların elindeydi; her şey onların kontrolündeydi. Otuz yıl boyunca istedikleri her şeyi yaptılar. Ellerinin kesilmesinden sonra geri dönmek, Pehlevi dönemindeki durumu yeniden yaşamak istiyorlar. İran milleti ise dimdik ayakta durmuş, göğsünü siper etmiş ve buna engel olmuştur. Düşmanlık budur. Kavga bunun üzerinedir. Geri kalan sözler, insan hakları vesaire, onların söylediği boş laflardır. Mesele budur. O taraf tamahkârdır, İran ise dimdik ayakta durmuştur ve inşallah dimdik durmaya da devam edecek, karşı tarafı kötülük ve eziyet etmekten ümitsizliğe düşürecektir.”