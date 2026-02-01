İranlı komutan: ABD psikolojik operasyon yürütüyor

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Vekili Tuğgenral Ahmed Vahidi, bugün yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeneral Vahidi, “ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliği psikolojik bir operasyondur” dedi.

Tuğgeneral Vahidi, “ABD’nin askeri gemilerinin bölgeye getirilmesi düşmanın psikolojik operasyonlarının bir parçasıdır” ifadesini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin hazırlık seviyesini “mükemmel” olarak nitelendiren Tuğgeneral Vahidi, “Durumumuz 12 günlük savaştan daha iyi. Düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz.” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son tehditlerine ilişkin Tuğgeneral Vahidi, "Bu tehditler her zaman vardı ve bugünün ya da dünün meselesi değil. ABD 47 yıldır tehditler savuruyor” diye konuştu.