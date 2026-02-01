Ömer Çelik'ten İran için müzakere çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD-İran gerilimi için müzakere çağrısında bulunan Çelik, "İran'a yapılacak dış müdahalenin çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır. Askeri saldırılar ile bir ülkenin liderlerinin, kurumlarının hedef alınması çok daha kötü sonuçlara yol açacaktır. Türkiye güvenilir arabulucu olarak doğru bir adrestir. Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk iradesi dimdik ayaktadır. İnşallah daha sıkıntılı sonuçların çıkmayacağı sonuçlara ulaşılır." dedi.