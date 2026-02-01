İran’dan Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail rejiminin Lübnan’ın çeşitli bölgelerine, özellikle güneydeki yerleşim alanlarına yönelik yoğun hava saldırılarını ve sivil altyapıya verdiği zararı şiddetle kınadı.

Bekayi, bu askeri saldırıyı Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerinin ihlali ve açık bir savaş suçu olarak nitelendirerek, ateşkes garantörlerinin sorumluluğunu vurguladı ve uluslararası toplumu İsrail’in cezasız kalmasına son vermeye çağırdı.

Bekayi, ayrıca Lübnan halkı ve hükümetiyle dayanışmasını ifade ederek, saldırılarda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik vahşi saldırılarını, polis merkezleri, Filistinli mülteci çadırları ve yerleşim alanlarını hedef almasını, bu saldırılarda 30’dan fazla kişinin, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu şekilde hayatını kaybetmesini de sert bir dille kınadı.

Bekayi, Gazze’deki saldırıların ve Batı Şeria’daki ihlallerin yanı sıra gıda ve ilaç ambargosunun devam etmesini, İsrail’in 80 yıllık sömürgeci ve soykırımcı politikalarının açık bir göstergesi olarak nitelendirdi ve ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin (Almanya ve İngiltere gibi) bu süreçteki iş birliğine dikkat çekti.

İran Dışişleri Sözcüsü, Filistin halkına ve şehit ailelerine taziyelerini iletirken, uluslararası toplumun özellikle BM, Genel Sekreter ve ateşkes garantörlerinin İsrail rejimini işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlaması, soykırımı durdurması, sorumluların yargılanması, işgalci askerlerin Gazze’den tamamen çekilmesi, insani yardımların sınırsız ulaştırılması, Refah sınır kapısının açılması ve Gazze’nin yeniden inşasının acilen başlatılması gerektiğini vurguladı.